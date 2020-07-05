Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в "Зените"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в петербургском клубе.

Футболист забил 16 голов в нынешнем сезоне, проведя 25 матчей. Также на его счету семь результативных передач.

Прежний рекорд форвард установил в своем первом сезоне в "Зените" в 2016 году. Тогда он стал автором 15 забитых мячей.

31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. За свою карьеру в клубе из Санкт-Петербурга он провел 170 матчей во всех турнирах, забил 70 мячей и отдал 50 голевых передач.

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