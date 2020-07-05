Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбастатистика

Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в "Зените"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба установил новый рекорд результативности в петербургском клубе.

Футболист забил 16 голов в нынешнем сезоне, проведя 25 матчей. Также на его счету семь результативных передач.

Прежний рекорд форвард установил в своем первом сезоне в "Зените" в 2016 году. Тогда он стал автором 15 забитых мячей.

31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. За свою карьеру в клубе из Санкт-Петербурга он провел 170 матчей во всех турнирах, забил 70 мячей и отдал 50 голевых передач.

Не пропустите: Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов

"Зенит" догнал ЦСКА по числу чемпионских титулов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов