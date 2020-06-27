Артем Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Зенита"
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.
Форвард отметился дублем в матче 24-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1). Теперь на его счету стало 69 голов за "Зенит". Футболист забил 52 гола в чемпионате России, 15 - в еврокубках, а также по два мяча в Кубке и Суперкубке России.
Топ-10 бомбардиров в истории "Зенита" выглядит так:
1. Александр Кержаков – 163 гола (386 матчей)
2. Владимир Кулик – 101 (220)
3. Юрий Желудков – 87 (271)
4. Владимир Клементьев – 84 (352)
5. Лев Бурчалкин – 82 (423)
6. Андрей Аршавин – 80 (376)
7. Владимир Казаченок – 78 (219)
8. Халк – 77 (148)
9. Артем Дзюба – 69 (169)
10. Данни – 68 (256)
Не пропустите: Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22