Артем Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Зенита"

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Артем Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Зенита"

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

Форвард отметился дублем в матче 24-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1). Теперь на его счету стало 69 голов за "Зенит". Футболист забил 52 гола в чемпионате России, 15 - в еврокубках, а также по два мяча в Кубке и Суперкубке России.

Топ-10 бомбардиров в истории "Зенита" выглядит так:

1. Александр Кержаков – 163 гола (386 матчей)
2. Владимир Кулик – 101 (220)
3. Юрий Желудков – 87 (271)
4. Владимир Клементьев – 84 (352)
5. Лев Бурчалкин – 82 (423)
6. Андрей Аршавин – 80 (376)
7. Владимир Казаченок – 78 (219)
8. Халк – 77 (148)
9. Артем Дзюба – 69 (169)
10. Данни – 68 (256)

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