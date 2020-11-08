Артем Дзюба вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории отечественного футбола

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и сборной России вышел на пятое место в клубе Григория Федотова, в который входят лучшие бомбардиры в истории отечественного футбола.

В матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" Дзюба забил 186-й гол в карьере и обошел по этому показателю бывшего нападающего "Ротора" Олега Веретенникова.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории отечественного футбола выглядит так:

1. Олег Блохин — 319 голов

2. Олег Протасов — 245

3. Александр Кержаков — 226

4. Роман Павлюченко — 187

5. Артем Дзюба — 186

6. Олег Веретенников — 185

7. Никита Симонян — 183

8. Александр Пономарев — 168

9. Валентин Иванов — 166

10. Сергей Соловьев — 165.

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