Артем Дзюба вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории отечественного футбола
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и сборной России вышел на пятое место в клубе Григория Федотова, в который входят лучшие бомбардиры в истории отечественного футбола.
В матче 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" Дзюба забил 186-й гол в карьере и обошел по этому показателю бывшего нападающего "Ротора" Олега Веретенникова.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории отечественного футбола выглядит так:
1. Олег Блохин — 319 голов
2. Олег Протасов — 245
3. Александр Кержаков — 226
4. Роман Павлюченко — 187
5. Артем Дзюба — 186
6. Олег Веретенников — 185
7. Никита Симонян — 183
8. Александр Пономарев — 168
9. Валентин Иванов — 166
10. Сергей Соловьев — 165.
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