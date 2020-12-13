Артем Дзюба ярко высказался о предстоящем матче "Зенит" - "Спартак"
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своих ожиданиях от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака".
"Я полностью солидарен с Джикией, что на поле будет война. Будет очень интересный, хороший матч. Они сейчас проиграли, наверное, злее будут. Это классика российская, противостояние, дерби столиц. Кто бы что ни говорил, как бы они ни хотели, это самое сильное противостояние, самое ожесточенное", - приводит слова Дзюбы официальный сайт клуба.
Матч "Зенит" – "Спартак" состоится 16 декабря. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", и начнется в 20:00 мск.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. "Спартак" с 35 очками занимает второе место.
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