Артем Дзюба закрыл доступ в Instagram

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба закрыл доступ к своей странице в Instagram после того, как в сеть попало видео, где он мастурбирует на камеру.

В настоящее время зайти на страницу к форварду можно только имея разрешение владельца.

Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.

В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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