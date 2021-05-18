Артем Милевский летом сменит клуб

Теги артём милевскийминай

Артем Милевский летом сменит клуб

Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен

Артем Панков, агент нападающего "Миная" Артема Милевского, сообщил, что его подопечный сменит клуб летнее трансферное окно.

"У нас были договоренности с руководством клуба, если "Минай" вылетает из УПЛ, то Артем уходит.  Я не считаю, что переход Милевского в закарпатский клуб был ошибкой. Наоборот, возвращение в чемпионат Украины - большой плюс", - сказал Панков в интервью "Футбол NEWS" на украинском канале "Футбол 1".

36-летний Милевский перешел в "Минай" в декабре 2020 года и подписал с клубом контракт на 1,5 года. В составе закарпатского клуба он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Артем Милевский посетил свадьбу голкипера "Миная" (ФОТО). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпина серьёзно наказали за бросок бутылки в сторону судьи

Карпина серьёзно наказали за бросок бутылки в сторону судьи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов