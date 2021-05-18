Артем Милевский летом сменит клуб

Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен

Артем Панков, агент нападающего "Миная" Артема Милевского, сообщил, что его подопечный сменит клуб летнее трансферное окно.

"У нас были договоренности с руководством клуба, если "Минай" вылетает из УПЛ, то Артем уходит. Я не считаю, что переход Милевского в закарпатский клуб был ошибкой. Наоборот, возвращение в чемпионат Украины - большой плюс", - сказал Панков в интервью "Футбол NEWS" на украинском канале "Футбол 1".

36-летний Милевский перешел в "Минай" в декабре 2020 года и подписал с клубом контракт на 1,5 года. В составе закарпатского клуба он провел 10 матчей и не отметился результативными действиями.

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