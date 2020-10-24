Артем Милевский может перейти в кипрский клуб
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский попал в сферу интересов "Пафоса".
По сведениям Tribuna.com, кипрский клуб в январе хочет подписать 35-летнего украинца до конца текущего сезона.
Отмечается, что "Пафос" тренирует украинец Дмитрий Михайленко, а за клуб выступают клиенты агента Милевского Артур Рудько и Орест Кузик.
В текущем сезоне на счету Милевского 4 гола и 3 результативные передачи в 20 играх.
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