Артем Милевский может перейти в кипрский клуб

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский попал в сферу интересов "Пафоса".

По сведениям Tribuna.com, кипрский клуб в январе хочет подписать 35-летнего украинца до конца текущего сезона.

Отмечается, что "Пафос" тренирует украинец Дмитрий Михайленко, а за клуб выступают клиенты агента Милевского Артур Рудько и Орест Кузик.

В текущем сезоне на счету Милевского 4 гола и 3 результативные передачи в 20 играх.

Читайте также: "Трэш": Милевский прокомментировал назначение Луческу на пост тренера киевского "Динамо". | http://soccernews.ru