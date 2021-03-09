Артем Милевский определился с датой завершения карьеры

Известный украинский нападающий Артем Милевский завершит карьеру по окончании сезона, сообщает Telegram-канал "Футбольный рыцарь".

Футболист принял решение закончить выступления, несмотря на то, что его контракт с клубом "Минай" действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее 36-летний Милевский выступал за "Борисфен-2", киевское "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо-Брест", "Кишварду" и вновь "Динамо-Брест". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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