Артем Милевский поддерживает форму тренировками в тренажерном зале (фото)

Фото: инстаграм Милевского/Автор неизвестен

36-летний украинский форвард Артем Милевский, поддерживает свою форму тренировками в одном из киевских тренажерных залов.

Напомним, что на данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

"Ручки, прессик, спинка!!", — написал Милевский в своем инстаграм.

В прошедшем сезоне украинец играл за "Минай". В 14 матча Артем отдал 4 голевые передачи.

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