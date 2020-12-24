Артем Милевский подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский перешел в "Минай", сообщает пресс-служба клуба в Instagram.
Футболист подписал контракт до лета 2022 года. Милевский будет выступать за "Минай" под 10-м номером.
35-летний Милевский ранее играл за "Борисфен-2", киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", "Тосно", "Динамо-Брест", венгерскую "Кишварду" и вновь "Динамо-Брест". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь голов. Трехкратный чемпион Украины, чемпион Беларуси, четырехкратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка Беларуси, трехкратный обладатель Суперкубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Беларуси.
"Минай" выступает в украинской Премьер-лиге и занимает 11-е место после 12 туров.
Не пропустите: Украинский клуб отказался подписывать Милевского. | http://soccernews.ru
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