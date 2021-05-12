Артем Милевский посетил свадьбу голкипера "Миная" (ФОТО)
Фото: инстаграм Милевского/Автор неизвестен
Игрок "Миная" Артем Милевский стал свидетелем на свадьбе 29-летнего вратаря клуба из Ужгорода Андрея Поповича.
"Поповичи, мои поздравления!! Успехов, любви и здоровья!! Молодожены", — прокомментировал Артем фото с молодоженами.
В сезоне 20/21 Милевский провел за "Минай" 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативные передачи.
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