Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский уклончиво прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом.
"На домашних", - написал Милевский на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию с тренажера.
В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за "Динамо-Брест" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.
Не пропустите: Милевский рассказал, как подрался с Алиевым на сборах. | http://soccernews.ru
главное
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Спартак" направил жалобу в РФС касательно слов гендиректора "Зенита" по провокационному видео Дзюбы и Азмуна
-
Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"
Лента новостей
-
"РБ Лейпциг" купил форварда на замену Вернеру
-
"Барселона" и "Атлетико" поборются за хавбека "Арсенала"
-
"Реал" заработал почти четверть миллиарда евро на продаже своих воспитанников за 4 года
-
"Бавария" нацелилась на французского таланта
-
16-летний вратарь, в которого ударила молния, пришел в себя
-
"Зенит" выкупит трансфер Йордана Осорио
-
Лука Йович самоизолировался дома, так как его друг заразился коронавирусом
-
Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом
-
"Спартак" определился с новым генеральным директором
-
Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
-
"Какие вы чемпионы?" Уткин раскритиковал "Локомотив" за игру в этом сезоне
-
"Манчестер Сити" близок к покупке лучшего защитника "Наполи"
-
Эден Азар по-прежнему не может восстановиться после травмы
-
Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"
-
Арбитр РПЛ заболел коронавирусом
-
Гвардиола высказался о конфликте между Месси и руководством "Барселоны"
-
"Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму
-
"Кайрат" объявил о подписании Вагнера Лава
-
"Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Дембеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13