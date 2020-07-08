Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом

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Артем Милевский прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский уклончиво прокомментировал информацию о том, что он заболел коронавирусом.

"На домашних", - написал Милевский на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию с тренажера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na domawnih⚪️

Публикация от timi1010 (@timi1010)

В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за "Динамо-Брест" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

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