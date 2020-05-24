Артем Милевский прокомментировал поражение "Динамо-Брест" в финале Кубка Беларуси

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Артем Милевский прокомментировал поражение "Динамо-Брест" в финале Кубка Беларуси

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал поражение команды в финале Кубка Белоруссии с БАТЭ (0:1). Клуб из Бреста пропустил единственный гол на 121-й минуте.

"Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы", - приводит слова Милевского "Прессбол".

В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за "Динамо-Брест" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Милевский предстал в виде танкиста, отметив крупную победу брестского "Динамо". | http://soccernews.ru
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