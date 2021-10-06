Артем Милевский рассказал, гражданином какой страны он себя считает

Теги украинаартём милевский

Артем Милевский рассказал, гражданином какой страны он себя считает

Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, что он считает себя больше белорусом, чем украинцем.

"За политику точно говорить не буду. Не хочу говорить на эту тему, это не моё дело. Меня в Минске вообще мало кто узнает. Мне это нравится, могу поехать на метро, автобусе – никто не будет подходить фотографироваться. Минск – город специфический. Там спортсменов вообще не знают. Не знаю, почему — может, не увлекаются. Там очень спокойно. В Киеве по-другому. Здесь бесконечные пробки, суета, время бежит. Ты вроде только одно дело сделал, а прошло уже полдня. Очень суетливо. Я ощущаю себя скорее белорусом. Я родился в Минске. Но Киев и Минск – два моих родных города, не могу сказать, что ближе к сердцу", — сказал Милевский в эфире Youtube-канала "Ходят слухи".

36-летний Милевский родился в Минске в 1985 году, но спустя 15 лет перебрался на Украину. В бытность футболистом он выступал за "Борисфен-2", "Динамо", "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Динамо-Брест", "Кишварду", вновь "Динамо-Брест" и "Минай". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил восемь мячей.

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