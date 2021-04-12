Артем Милевский рэпом ответил на слухи о своем уходе из "Миная" (видео)

Фото: инстаграм Артема Милевского

Нападающий "Миная" Артем Милевский оригинально отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба.

Форвард зачитал рэп вместе со своим агентом Александром Панковым. Милевский считает, что руку к слухам приложил спортивный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин.

"Игорек Дедыдин, спортдиректор "Руха"

Пишет для "Спортивки", пишет очень плохо.

Старый Миля для "Миная" лучше новых двух

Так что лучший друг, комментируй "Рух", - сказали Милевский и Панков в видео, опубликованном в инстаграме форварда.

В нынешнем сезоне 36-летний Милевский провел за "Минай" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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