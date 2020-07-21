Артем Милевский выздоровел от коронавируса
Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский сообщил, что он выздоровел от коронавирусной инфекции.
"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом", — написал Милевский на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с партнерами по команде.
В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за брестское "Динамо" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.
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|Десна Чернигов
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|Мариуполь
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|Ворскла
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