Артем Милевский выздоровел от коронавируса

Теги динамо брестартём милевскийкоронавирус

Артем Милевский выздоровел от коронавируса

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский сообщил, что он выздоровел от коронавирусной инфекции.

"Мужики, привет! Снова вместе, снова рядом", — написал Милевский на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с партнерами по команде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujiki,privet!!!!!! Snova vmeste,snova riadom⚽️!!eeeee⚪️

Публикация от timi1010 (@timi1010)

В нынешнем сезоне 35-летний Милевский провел за брестское "Динамо" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Не пропустите: Милевский показал, как отпраздновал чемпионство "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Криштиану Роналду стал автором уникального достижения

Криштиану Роналду стал автором уникального достижения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов