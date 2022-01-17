Артём Ребров объяснил, почему завершил карьеру посреди сезона
Бывший голкипер московского "Спартака" Артём Ребров рассказал, что подтолкнуло его к решению повесить перчатки на гвоздь.
Экс-футболист в ноябре прошлого года объявил о завершении карьеры и стал техническим координатором "красно-белых".
"Очевидно, этот сезон был бы последним для меня как для действующего игрока. И если пару лет назад ещё можно было ждать возможность и пахать, то сейчас шанс мог выпасть только при каком-то фантастическом сценарии. Есть Селя, есть Макси – когда они оба здоровы, я, по сути, уже просто фитнесом занимаюсь", - признался 37-летний Ребров.
В последний раз вратарь выходил на поле в октябре 2020 года. За 10 лет в "Спартаке" он пропустил 151 гол в 131 матче.
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