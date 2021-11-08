Артём Ребров объявил о завершении карьеры

Фото инстаграм Артёма Реброва

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров спустя неделю после приостановки карьеры окончательно повесил перчатки на гвоздь.

37-летний футболист решил сосредоточиться на работе технического координатора "красно-белых".

"Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инста, когда я закончу профессиональную карьеру! С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю! Все рассуждения и выводы потом. А пока, с головой в новую жизнь", - написал Ребров в инстаграме.

Вратарь выступал за "Спартак" с лета 2011 года, сыграл 131 матч и пропустил 151 гол. В последний раз он выходил на поле в октябре 2020-го.

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