Артем Ребров рассказал о своем знакомстве с Бузовой

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Артем Ребров рассказал о своем знакомстве с Бузовой

Фото: инстаграм Ольги Бузовой

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров рассказал, как он познакомился с известной российской певицей Ольгой Бузовой.

"После того, как сборная России отобралась на Евро-2016, Слуцкий всех собрал в ресторане. На той вечеринке был Тарасов с Бузовой. Нормальная, прикольная девчонка. Я сначала, конечно, стереотипно о ней думал, а потом познакомился, несколько раз попадали в общие футбольные компании. Умная, интересная девушка — абсолютно другая по сравнению с тем, как многие себе представляют и как видели по телевизору", — приводит слова Реброва Sports.ru.

37-летний Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" один матч и пропустил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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