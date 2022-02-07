Артём Ребров составил топ-10 лучших форвардов РПЛ, против которых он играл

Фото инстаграм Артёма Реброва

Бывший голкипер московского "Спартака" Артём Ребров перечислил самых сложных соперников в своей карьере из числа нападающих, выступавших когда-либо в РПЛ.

1. Вагнер Лав (ЦСКА);

2. Халк ("Зенит");

3. Артём Дзюба ("Зенит", "Спартак", "Ростов", "Томь");

4. Александр Кержаков ("Зенит", "Динамо");

5. Ари ("Спартак", "Краснодар", "Локомотив");

6. Фёдор Смолов ("Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив");

7. Александр Кокорин ("Динамо", "Зенит", "Сочи", "Спартак");

8. Сейду Думбия (ЦСКА);

9. Алексей Медведев ("Рубин");

10. Аблай Мбенг ("Ахмат").

За 10 лет в "Спартаке" Ребров пропустил 151 гол в 131 матче. В ноябре прошлого года он объявил о завершении карьеры и стал техническим координатором "красно-белых".

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