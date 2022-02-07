Артём Ребров составил топ-10 лучших форвардов РПЛ, против которых он играл
Бывший голкипер московского "Спартака" Артём Ребров перечислил самых сложных соперников в своей карьере из числа нападающих, выступавших когда-либо в РПЛ.
1. Вагнер Лав (ЦСКА);
2. Халк ("Зенит");
3. Артём Дзюба ("Зенит", "Спартак", "Ростов", "Томь");
4. Александр Кержаков ("Зенит", "Динамо");
5. Ари ("Спартак", "Краснодар", "Локомотив");
6. Фёдор Смолов ("Динамо", "Анжи", "Урал", "Краснодар", "Локомотив");
7. Александр Кокорин ("Динамо", "Зенит", "Сочи", "Спартак");
8. Сейду Думбия (ЦСКА);
9. Алексей Медведев ("Рубин");
10. Аблай Мбенг ("Ахмат").
За 10 лет в "Спартаке" Ребров пропустил 151 гол в 131 матче. В ноябре прошлого года он объявил о завершении карьеры и стал техническим координатором "красно-белых".
Не пропустите: Бузова рассказала о жёсткой реакции Тарасова на её первую песню. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Интер" может продлить контракт с Хандановичем на выгодных условиях
-
"Лестер" пожизненно забанил фаната, который пытался избить игроков соперника
-
Унаи Эмери высказался о "Барселоне"
-
Мбаппе высказался об игре вместе с Месси
-
"Ювентус" теряет Кьеллини и Закарию
-
Обамеянг прокомментировал свой дебют за "Барселону"
-
Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение Евро-2028
-
1
Месси делит с хавбеком "Брентфорда" лидерство в топ-5 лигах Европы по ударам в каркас ворот в этом сезоне
-
Госенс объяснил, почему отказал "Ньюкаслу"
-
Стали известны сроки восстановления Нойера
-
У "Фиорентины" нет предложений по Кокорину
-
Месси забивает 18 календарных лет подряд
-
Артём Ребров составил топ-10 лучших форвардов РПЛ, против которых он играл
-
"Ливерпуль" включился в борьбу за Гави
-
В Сенегале объявили выходной в честь победы сборной на Кубке Африки
-
Пике сорвал трансфер де Лигта в "Барселону" в 2019 году
-
"Зенит" и "Краснодар" поспорят за Диего Косту
-
Почеттино назвал Месси лучшим в мире после двух голевых действий в матче с "Лиллем"
-
"Динамо" объявило об уходе Морозова и заключении контракта с Зазвонкиным
-
В "Реале" определились с преемником Анчелотти