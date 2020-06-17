Артём Ребров в своём инстаграме показал новый имидж

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Артём Ребров в своём инстаграме показал новый имидж

Голкипер "Спартака" Артём Ребров перекрасился в блондина. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

"Лет 20 назад за такие эксперименты с волосами я бы домой точно не попал. Мой папа советских правил. С папой даже сейчас страшно встречаться в таком виде", - написал Артём.

Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня "Спартак" на выезде сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".

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