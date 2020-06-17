Артём Ребров в своём инстаграме показал новый имидж
Голкипер "Спартака" Артём Ребров перекрасился в блондина. Об этом он рассказал в своем инстаграме.
"Лет 20 назад за такие эксперименты с волосами я бы домой точно не попал. Мой папа советских правил. С папой даже сейчас страшно встречаться в таком виде", - написал Артём.
Лет 20 назад за такие эксперименты с волосами я бы домой точно не попал. Мой Папа Советских правил @na_vyezd ты снова победил в споре, сбросив 20 кг за карантин и я выполнил обещание, покрасил волосы♂️♂️ Я до тебя ещё доберусь, толстяк А с папой даже сейчас страшно встречаться в таком виде #ребров32 #спор #17кгантона #худейсгеннадичем
Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня. 20 июня "Спартак" на выезде сыграет в гостях с тульским "Арсеналом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20