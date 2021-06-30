Артем Ребров высказался о Станиславе Черчесове
Фото: инстаграм Реброва/Автор неизвестен
Голкипер московского "Спартака" Артем Ребров прокомментировал решение технического комитета РФС признать работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной.
— Ты сейчас уже не в том возрасте и положении, чтобы что-то заискивать или бояться чего-то говорить. Сейчас технический комитет РФС назвал работу Черчесова неудовлетворительной. Тебе как футболисту и болельщику нравится сборная Россия при Черчесове или тебе тоже хотелось бы какой-то новый путь, возможно, какую-то новую, более игровую тактику?
— Если этот путь есть, если мне показали бы, что вот этот путь: он светлый, хороший, я бы поднял две руки, сказал: "Давайте менять".
— Назвали бы конкретную фамилию?
— Я даже не знаю, насчет конкретной фамилии. Это не только о фамилиях, дело, наверно, в какой-то системе. Мы все время говорим — система, вертикаль, которая будет касаться не только верхов, нас, взрослых футболистов, но и самых низов — развитие детей и всего остального. Тогда я скажу: "Блин, ребят, наверно, это интересно". А если это просто тупо взять и убрать Черчесова, поменять "шило — на мыло", как говорится, не в обиду никому, то что будет дальше? Если мне покажут, тогда я скажу: "Давайте", а так, я не уверен.
— Все время же говорят о том, что надо начинать с детского футбола. Почему же никак не начинается?
— Я сейчас занят на футбольном поле тем, чтобы помогать команде, "Спартаку". Мне, наверно, до РФС не то, что дела нету, этого нет в поле моей деятельности. Мне сейчас важнее задачи "Спартака", новый тренер, головой я там, а не в РФС.
— Одна из известных болельщиц "Спартака" недавно предложила Доменико Тедеско в качестве тренера сборной России. Ты с ним работал. Как тебе такая кандидатура?
— Я не знаю. Тут опять же много моментов, захочет он, не захочет. Если касаться его, хороший тренер, но тут много моментов: клуб, сборная, захочет или нет. Надо у тренера в первую очередь спрашивать.
Напомним, что сборная России финишировала на 4-м месте в группе B на Евро-2020.
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