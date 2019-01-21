Артем Шмейхель: Дзюба освоил новую позицию на поле

Теги зенит санкт-петербургартём дзюба

Артем Шмейхель: Дзюба освоил новую позицию на поле

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выступил в роли вратаря на сборе петербургского клуба в Катаре.

"Артем Шмейхель возвращается!" – говорится в твиттере "Зенита".

В нынешнем сезоне 30-летний Дзюба провел за "Зенит" 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал семь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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