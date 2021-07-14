Артера поддержал Сака после поражения в финале Евро-2020

Фото: инстаграм Сака/Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поддержал молодого футболиста "канониров" Букайо Сака, который не забил решающий пенальти в финале чемпионата Европы против Италии (1:1 серия пенальти 2:3 в пользу Италии).

"Да, я говорил с ним. Думаю, все говорили с ним или писали ему. С ним все будет в порядке. Он очень сильная личность.

Он получил серьезную поддержку и любовь от всего мира футбола, не только от "Арсенала", но и от болельщиков сборной и всех англичан. Он не заслуживает того, что с ним происходит.

Он провел выдающийся сезон. В футболе всегда хочется быть частью чего-то великого. Уже в 19 лет нужно понимать, что, к сожалению, в этой игре вы проигрываете больше, чем выигрываете, и из этого правила нет исключений", – сказал Артета.

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