Артета анонсировал продление контракта Обамеянга с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонмикель артетапьер-эмерик обамеянг

Артета анонсировал продление контракта Обамеянга с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, на какой стадии находятся переговоры о продлении контракта с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.

"Я уверен, что вскоре мы договоримся с Обамеянгом о продлении контракта", - цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, о сделке будет объявлено в ближайшие несколько недель.

Нынешнее соглашение игрока с "канонирами" рассчитано до лета 2021 года. В составе лондонского клуба габонец провел 109 матчей и забил 70 мячей.

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