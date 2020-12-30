Артета дал комментарий после победы над "Брайтоном"
Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о победе над "Брайтоном" (1:0) в матче 16 тура АПЛ.
"Наши результаты ужасны, мы это понимаем. Матч с "Челси" был очень важен для нас и я очень рад, что удалось победить. Это стало стимулом для того, чтобы приехать сегодня на игру и снова взять три очка.
Испытываю гордость за ребят и радость от победы. Приятно, что Ляказетт в мощной форме, он излучает уверенность.
Второй тайм мы провели в более атакующем ключе, играли увереннее. Победы – лучшее лекарство. Теперь команда чувствует себя намного лучше", – сказал Артета BBC.
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18