Артета дал комментарий после победы над "Брайтоном"

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Артета дал комментарий после победы над "Брайтоном"Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о победе над "Брайтоном" (1:0) в матче 16 тура АПЛ.

"Наши результаты ужасны, мы это понимаем. Матч с "Челси" был очень важен для нас и я очень рад, что удалось победить. Это стало стимулом для того, чтобы приехать сегодня на игру и снова взять три очка.

Испытываю гордость за ребят и радость от победы. Приятно, что Ляказетт в мощной форме, он излучает уверенность. 

Второй тайм мы провели в более атакующем ключе, играли увереннее.  Победы – лучшее лекарство. Теперь команда чувствует себя намного лучше", – сказал Артета BBC.

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