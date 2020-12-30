Артета дал комментарий после победы над "Брайтоном"

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о победе над "Брайтоном" (1:0) в матче 16 тура АПЛ.

"Наши результаты ужасны, мы это понимаем. Матч с "Челси" был очень важен для нас и я очень рад, что удалось победить. Это стало стимулом для того, чтобы приехать сегодня на игру и снова взять три очка.

Испытываю гордость за ребят и радость от победы. Приятно, что Ляказетт в мощной форме, он излучает уверенность.