Артета дал ответ "Арсеналу"

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Артета дал ответ "Арсеналу"

Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета дал ответ "Арсеналу", который приглашает его на пост наставника.

Как сообщает Goal.com, 36-летний испанец согласился возглавить "канониров". Также известно, что в его штаб может войти Санти Касорла.

Ожидается, что "Арсенал" объявит о назначении Артеты в самое ближайшее время. 

Не пропустите: Артета получил разрешение вести переговоры с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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