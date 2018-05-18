Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета дал ответ "Арсеналу", который приглашает его на пост наставника.

Как сообщает Goal.com, 36-летний испанец согласился возглавить "канониров". Также известно, что в его штаб может войти Санти Касорла.

Ожидается, что "Арсенал" объявит о назначении Артеты в самое ближайшее время.

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