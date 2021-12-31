Артета хочет избавиться от Обамеянга

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгмикель артета

Артета хочет избавиться от ОбамеянгаФото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" ищет форварда, который мог бы заменять Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, в списке возможных новичков, который составил главный тренер "канониров" Микель Артета, числятся Александр Исак ("Реал Сосьедад"), Душан Влахович ("Фиорентина"), Доминик Кэлверт-Льюин ("Эвертон") и Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Отмечается, что фаворитом в глазах испанского специалиста является форвард "Астон Виллы" Олли Уоткинс.

Артета хочет, чтобы Обамеянг покинул "Арсенал" уже в январе.

Также не пропустите: В "Ливерпуле" новые случаи коронавируса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 декабря

Главные новости дня: 31 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов