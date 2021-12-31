Артета хочет избавиться от Обамеянга

Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" ищет форварда, который мог бы заменять Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники.

По информации источника, в списке возможных новичков, который составил главный тренер "канониров" Микель Артета, числятся Александр Исак ("Реал Сосьедад"), Душан Влахович ("Фиорентина"), Доминик Кэлверт-Льюин ("Эвертон") и Олли Уоткинс ("Астон Вилла").

Отмечается, что фаворитом в глазах испанского специалиста является форвард "Астон Виллы" Олли Уоткинс.

Артета хочет, чтобы Обамеянг покинул "Арсенал" уже в январе.

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