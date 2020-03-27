Артета хочет видеть в "Арсенале" хавбека "Валенсии"
Полузащитник "Валенсии" Карлос Солер стал трансферной целью "Арсенала", утверждает Sky Sports.
По сведениям издания, на покупке испанского хавбека настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета.
"Летучие мыши" могут продать одного из своих лидеров, поскольку испытывают проблемы с финансовым фэйр-плей.
В текущем сезоне 23-летний Солер сыграл за "Валенсию" 27 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
Не пропустите: "Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано. | http://soccernews.ru
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