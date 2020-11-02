Артета и Обамеянг прервали неприятные серии, Сульшер снова проиграл дома и рискует быть уволенным: разбираем матч 7 тура АПЛ между МЮ и "Арсеналом"

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Артета и Обамеянг прервали неприятные серии, Сульшер снова проиграл дома и рискует быть уволенным: разбираем матч 7 тура АПЛ между МЮ и "Арсеналом"

После 6-ти туров и "Арсенал", и "Манчестер Юнайтед" находились за пределами ТОП-10 АПЛ, хотя "красные дьяволы" имеют игру в запасе. Подопечные Артеты на момент начала игры опережали "Юнайтед" на 2 балла. Посреди недели МЮ и "Арсенал" сыграли матчи второго тура еврокубков. Манкунианцы в Лиге Чемпионов разбили "РБ Лейпциг" на "Олд Траффорд" (5:0), а "канониры" победили "Дандолк" в рамках Лиги Европы. "Арсенал" в рамках АПЛ не побеждал МЮ на Олд Траффорд уже 14 лет – последний раз лондонцы вывезли из красной части "Манчестера" 3 очка еще в сентябре 2006-го. Тот матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол на последних минутах встречи забил Эммануэль Адебайор. "Манчестер Юнайтед" еще не выигрывал дома в текущем чемпионате – поражение от "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма" и ничья с "Челси". Вот и сейчас "красные дьяволы" начали не слишком активно. Правда, и "Арсенал" не угрожал чужим воротам в первые минуты. Лишь на 14-й Обамеянг немного не дотянулся до мяча после прострела Бельерина. "Манчестер Юнайтед" ответил аж на 21-й минуте: Рэшфорд классно нашел Гринвуда в штрафной, тот пробил с острого угла – Лено ногами парировал.

Поединок явно не радовал моментами. Обе команды в основном катали мяч в центре поля, взорвавшись лишь под занавес тайма. Классный шанс упустил Ляказетт, который не попал по мячу из пределов штрафной. Правда, стоит отметить Линделёфа, который своим касанием дезориентировал соперника. И тут же "канониры" создали еще один супершанс. Виллиан обыгрался с Обамеянгом и пробил с левой. Де Хеа бессильно провожал мяч взглядом, однако "ядро" задело перекладину и покинуло пределы поля. До перерыва "Арсенал" имел еще одну возможность забить. Сака выиграл позицию в штрафной, но его удар головой был немного неточным. На этом первый тайм завершился – гости активизировались хотя бы перед перерывом, а вот команда Сульшера разочаровала. Похоже, такого же мнения был и наставник "манкунианцев". Уже на первых секундах второй половины игры Бруно Фернандеш приложился с дальней дистанции – угловой, который не принес опасности. Гринвуд накрутил двух оппонентов в штрафной "Арсенала" и откатил на Ван-Биссаку. Мощный прострел защитника заблокировали – еще один угловой. Было видно, что "красные дьяволы" заиграли значительно активнее после перерыва.

"Арсенал" оправился после такого штурма и ответил даже опаснее. Рэшфорд потерял мяч в центре поля, его подхватил Ляказетт, который прошел в штрафную и отдал налево на Обамеянга. Габонец технически крутил в дальний угол, но немного не попал. Пошла открытая игра – Шоу со штрафного навесил на Магуайра, который пробил мимо дальней штанги. Очень близко, но не гол! Парти мощно проверил бдительность Де Хеа из-за пределов штрафной. По центру, но у испанца возникли определенные проблемы, ведь удар был очень сильным. Эль-Нени подхватил мяч метров в 20-ти от ворот, однако тоже не попал в створ. Перед этим эффектно в подкате сыграл Габриэл, помешав пробить Погба буквально в последний момент.

На 68-й минуте Погба сбил Бельерина в собственной штрафной. Майкл Дин назначил пенальти, который очень уверенно реализовал Обамеянг. Форвард развел мяч и Де Хеа по разным углам. 0:1 – "Арсенал" повел. Сульшер бросил в бой ван де Беек и Кавани. Рэшфорд мощно приложился из-за пределов штрафной, но попал в Мактоминея. На 85-й минуте "канониров" спасла только штанга после рикошета от Эль-Нени. В конце концов, "Арсенал" удержал победный результат, впервые за 14 лет одолев МЮ на "Олд Траффорд". Подопечные Микель Артета набрали 12 очков и поднялись на 8 место, обойдя "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" уже в третий раз в сезоне проиграли дома, набрав в 4-х поединках в родных стенах лишь один балл. После 6-ти сыгранных поединков "Юнайтед" набрал только 7 очков и занимает 15 место.

Сульшера скоро уволят?

"Красные дьяволы" нанесли всего 2 удара в створ ворот "Арсенала". "Манкунианцы" наиграли лишь на 0.39 ожидаемых голов (у гостей 1.07). Гости тоже провели не лучший поединок, но периодически все же пытались создать остроту у ворот Де Хеа, тогда как "Юнайтед" выглядел уж очень инертно. Конечно, команде Артеты в равном (как показалось визуально) матче существенно помог пенальти, но кто заставлял Поля Погба идти в неоправданный подкат в своей штрафной? К слову, для французского хавбека привозить пенальти в собственные ворота – обычное дело. С момента, когда МЮ возглавил Сульшер (декабрь 2018), Погба уже трижды стал виновником 11-метровых. Это больше, чем любой другой футболист "дьяволов" – все остальные имеют максимум по одному привезенном пенальти. Вообще, в последнее время "Ман Юнайтед" регулярно получает 11-метровые в свои ворота на родном стадионе. Таких набралось уже 5 в последних 7-ми матчах чемпионата. Столько же было назначен в предыдущие 101 матч. Отсутствие дисциплины, принципиальность арбитров или стечение обстоятельств? 7 очков в 6-ти стартовых матчах – повторение провального для МЮ сезона 2013/14. Тогда под руководством Дэвида Мойеса "красные дьяволы" финишировали лишь на 7-й позиции Премьер-лиги. Особенно провально "манкунианцы" играют на "Олд Траффорд". Ни одной победы в 4-х подряд стартовых поединках – такого не было с сезона 1972/73. Тогда МЮ завершил чемпионат на впечатляюще низком 18 месте. К Сульшеру возникают все больше и больше вопросов – каждая следующая неудача может поставить точку в его карьере на "Олд Траффорд". Но самое главное – где же тот самый "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов? Ведь там команда играет действительно хорошо! А что в чемпионате?

"Арсенал" больше не неудачник!

Последний раз "Арсенал" брал 3 очка на выезде против команды "большой шестерки" еще в январе 2015 года – тогда "Манчестер Сити" был обыгран на "Этихад" со счетом 2:0. С тех пор "канониры" провели против топ-соперников (МЮ, "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм") 29 поединков, в которых лишь 10 раз сыграли вничью, а 19 раз уступили. Микель Артета сумел сломать эту неприятную традицию. К слову, испанец во второй раз подряд обыграл МЮ – в первый день 2020-го "Арсенал" на "Эмирейтс" одолел "манкунианцев" со счетом 2:0. Интересно, что Обамеянг стал первым игроком в истории "Арсенала", который реализовал 11-метровый на "Олд Траффорд" в матче АПЛ. Ранее "канониры" лишь дважды пробивали пенальти на этом стадионе, но Жилберто Силва в 2006-м и Робин ван Перси в 2011 году свои возможности упустили. Вот такой вот интересный факт!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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