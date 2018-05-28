Артета может продолжить карьеру в Испании

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Артета может продолжить карьеру в Испании

Ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета может перебраться в Испанию.

Как сообщает Sportsmole, Артета может стать тренером "Жироны", которую ранее возглавлял Пабло Мачин.

Напомним, что долгое время говорилось, что Артета может сменить Венгера в "Арсенале", однако в итоге "канониров" возглавил Эмери.

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