Артета может стать сменщиком Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоламикель артета

Артета может стать сменщиком Гвардиолы в "Манчестер Сити"Представитель тренерского штаба "Манчестер Сити" Микель Артета может стать главным тренером команды после ухода Хосепа Гвардиолы.

В ближайшее время испанец продлит контракт с клубом.

"Манчестер Сити" не хочет отпускать специалиста в "Арсенал", поэтому ему готовы пообещать роль будущего преемника Гвардиолы.

Читайте: Официальный сайт Эмери объявил о назначении испанца в "Арсенал"  | http://soccernews.ru

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