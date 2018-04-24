Артета может стать сменщиком Венгера в "Арсенале"

Теги манчестер ситиарсенал лондонмикель артета

Артета может стать сменщиком Венгера в "Арсенале"Бывший полузащитник "Арсенала" Микель Артета может возглавить "канониров" по окончанию сезона.

Напомним, что сейчас 36-летний испанец является помощником Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". 

На приглашении Артеты настаивает исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис.

Напомним, Артета входит в тренерский штаб "Манчестер Сити" с июля 2016 года. За "Арсенал" он играл с 2011 по 2016 год.

Читайте: "Арсенал" определился с приоритетным кандидатом на замену Венгеру | http://soccernews.ru

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