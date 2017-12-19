Артета может возглавить "Арсенал"

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Артета может возглавить "Арсенал"

Руководство "Арсенала" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды Микеля Артеты, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, боссы "канониров" видят в 35-летнем специалисте преемника многолетнего наставника Арсена Венгера.

Напомним, что сейчас Артета входит в тренерский штаб "Манчестер Сити". С 2011 по 2016 год испанец выступал за "Арсенал" в качестве футболиста. 

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