Артета намерен сохранить Обамеянга и Ляказетта в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг и французский форвард Александр Ляказетт останутся в клубе, сообщает ESPN.

По сведениям издания, Артета намерен переговорить с обоими игроками, чтобы убедить их остаться. Интерес к Ляказетту проявляет "Атлетико", а Обамеянг входит в сферу интересов многих топ-клубов.

В нынешнем сезоне 29-летний Ляказетт провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. 30-летний Обамеянг отметился 20 мячами и одной голевой передачей в 32 поединках. Контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.

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