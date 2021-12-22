Артета не хочет матчей без зрителей

Фото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о возможном проведении матчей без зрителей.

"Пожалуйста, давайте не будем возвращаться к этому этапу. Мы уже пережили это, и нам совсем не понравилось. Надеюсь, такого больше не произойдет.

Это становится уже другим видом спорта. Суть футбола – делиться эмоциями с людьми, быть рядом с ними на стадионе. Когда этого нет, то футбол превращается в другой вид спорта, теряется его дух. Это уже что-то иное.

АПЛ приняла решение, и мы должны продолжать проводить матчи. Без игроков мы не способны ни на что. Именно они должны выступать. Нам легко просто требовать чего-то от них. А они играют. То же самое касается и болельщиков. Индустрия не будет работать без фанатов и игроков. Мы должны чаще прислушиваться к нашим игрокам.

Если футболисты начинают выражать опасения, то это искренне, ведь они никогда раньше не играли в таких условиях. Они всегда старались играть на максимум и выводить АПЛ на самый высокий уровень.

Когда они высказываются, мы должны по-хорошему вслушаться, если не хотим навредить продукту и невероятной лиге, которая у нас есть", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Феррана Торреса. | http://soccernews.ru