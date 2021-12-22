Артета не хочет матчей без зрителей

Теги арсенал лондонмикель артета

Артета не хочет матчей без зрителейФото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о возможном проведении матчей без зрителей.

"Пожалуйста, давайте не будем возвращаться к этому этапу. Мы уже пережили это, и нам совсем не понравилось. Надеюсь, такого больше не произойдет.

Это становится уже другим видом спорта. Суть футбола – делиться эмоциями с людьми, быть рядом с ними на стадионе. Когда этого нет, то футбол превращается в другой вид спорта, теряется его дух. Это уже что-то иное.

АПЛ приняла решение, и мы должны продолжать проводить матчи. Без игроков мы не способны ни на что. Именно они должны выступать. Нам легко просто требовать чего-то от них. А они играют. То же самое касается и болельщиков. Индустрия не будет работать без фанатов и игроков. Мы должны чаще прислушиваться к нашим игрокам.

Если футболисты начинают выражать опасения, то это искренне, ведь они никогда раньше не играли в таких условиях. Они всегда старались играть на максимум и выводить АПЛ на самый высокий уровень.

Когда они высказываются, мы должны по-хорошему вслушаться, если не хотим навредить продукту и невероятной лиге, которая у нас есть", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Феррана Торреса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига создала новый ковид-протокол

Ла Лига создала новый ковид-протокол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов