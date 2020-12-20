Артета не планирует покидать пост тренера "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал комментарий о своем будущем и команде после поражения от "Эвертона".
"В моих планах нет увольнения. Но я понимаю, что многие ждут этого. Сейчас я и тренерский штаб сосредоточим внимание и силы на том, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Игроки, каждый раз выходя на поле, показывают наш дух и борьбу. Не думаю, что вы этого не видите и будете отрицать", — цитирует Артету Goal.
В таблице АПЛ после 14 матчей лондонцы занимают 15 место. В их активе только 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
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|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18