Артета не планирует покидать пост тренера "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал комментарий о своем будущем и команде после поражения от "Эвертона".

"В моих планах нет увольнения. Но я понимаю, что многие ждут этого. Сейчас я и тренерский штаб сосредоточим внимание и силы на том, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Игроки, каждый раз выходя на поле, показывают наш дух и борьбу. Не думаю, что вы этого не видите и будете отрицать", — цитирует Артету Goal.