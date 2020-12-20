Артета не планирует покидать пост тренера "Арсенала"

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Артета не планирует покидать пост тренера "Арсенала"Главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал комментарий о своем будущем и команде после поражения от "Эвертона".

"В моих планах нет увольнения. Но я понимаю, что многие ждут этого. Сейчас я и тренерский штаб сосредоточим внимание и силы на том, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию. Игроки, каждый раз выходя на поле, показывают наш дух и борьбу. Не думаю, что вы этого не видите и будете отрицать", — цитирует Артету Goal.

В таблице АПЛ после 14 матчей лондонцы занимают 15 место. В их активе только 14 очков.

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