Артета объяснил, почему Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"

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Артета объяснил, почему Обамеянга лишили капитанской повязки в "Арсенале"

Фото: инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был лишен капитанской повязки.

"Мы приняли такое решение по Обамеянгу, так как защищали интересы клуба. Нам пришлось много думать, так как решение было сложным. Нам понадобилось на это время. Нам до сих пор больно от этого решения. Нужно время, чтобы затянулись раны. Это неприятная ситуация", - приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что форварда лишили капитанской повязки, так как он вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал.

В нынешнем сезоне 32-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 15 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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