Артета оценил шансы Эдегора остаться в "Арсенале" после окончания аренды
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил мнение, что лондонский клуб может выкупить трансфер норвежского полузащитника "Реала" Мартина Эдегора, который сейчас выступает за "канониров" на правах аренды.
"Мы должны максимально использовать лучшие качества Эдегора до конца срока аренды. По окончании сезона мы решим, сможем ли продолжить сотрудничество. Но это зависит не только от "Арсенала", – приводит слова Артеты Goal.
22-летний Эдегор перешел в "Арсенал" в январе 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб четыре матча и не отметился результативными действиями.
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