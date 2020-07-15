Артета одобрил решение CAS по делу "Манчестер Сити"

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Артета одобрил решение CAS по делу "Манчестер Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу отмены дисквалификации "Манчестер Сити" от выступлений в еврокубках.

"По поводу случившегося нет вопросов. "Ман Сити" заслужил выступления в Лиге Чемпионов, так как сделанное ими не вызывает сомнений. Управленцы увидели, что клуб ничего плохого не сделали", - сообщил экс-тренер "горожан".

В текущем сезоне "Сити" идет на 2 месте в турнирной таблице АПЛ.

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