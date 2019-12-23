Артета определил первую трансферную цель для "Арсенала"

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Артета определил первую трансферную цель для "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" может усилиться форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, в трансфере 32-летнего бельгийца заинтересован новый наставник "канониров" Микель Артета.

Ожидается, что неаполитанцы согласятся продать нападающего за 10 миллионов евро, чтобы летом не потерять его бесплатно в связи с истечением срока контракта.

В текущем сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 22 матча, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Помимо "Арсенала" на него претендуют "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

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