Артета определил первую трансферную цель для "Арсенала"
Лондонский "Арсенал" может усилиться форвардом "Наполи" Дрисом Мертенсом, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, в трансфере 32-летнего бельгийца заинтересован новый наставник "канониров" Микель Артета.
Ожидается, что неаполитанцы согласятся продать нападающего за 10 миллионов евро, чтобы летом не потерять его бесплатно в связи с истечением срока контракта.
В текущем сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 22 матча, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Помимо "Арсенала" на него претендуют "Бавария" и дортмундская "Боруссия".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12