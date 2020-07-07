Артета отстранил Гендузи от тренировок "Арсенала"
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета недоволен поведением полузащитника команды Маттео Гендузи.
Напомним, что француз угодил в скандал - он издевался над игроками "Брайтона", называя их "дерьмом" и высмеивая их зарплаты.
В итоге, как сообщает The Athletic, тренерский штаб решил отстранить 20-летнего футболиста от работы с командой.
Скандальный хавбек уже две недели занимается по индивидуальной программе отдельно от общей группы "канониров".
Не исключено, что по окончании сезона "Арсенал" постарается избавиться от Гендузи.
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