Артета отстранил Гендузи от тренировок "Арсенала"

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Артета отстранил Гендузи от тренировок "Арсенала"

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета недоволен поведением полузащитника команды Маттео Гендузи.

Напомним, что француз угодил в скандал - он издевался над игроками "Брайтона", называя их "дерьмом" и высмеивая их зарплаты.

В итоге, как сообщает The Athletic, тренерский штаб решил отстранить 20-летнего футболиста от работы с командой.

Скандальный хавбек уже две недели занимается по индивидуальной программе отдельно от общей группы "канониров".

Не исключено, что по окончании сезона "Арсенал" постарается избавиться от Гендузи.

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