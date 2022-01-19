Артета ответил на критику по поводу переноса матча против "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Арсенала"\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета ответил на критические комментарии в адрес "канониров" после того, как АПЛ одобрила из просьбу отложить матч против "Тоттенхэма", который должен был состоятся 16 января.

"Мы будем всеми силами защищать наш клуб. Мы не допустим, чтобы кто-то порочил наше имя и пытался соврать о чем-то, чего вообще не было.

У нас не было нужного количества футболистов для того, чтобы собрать состав, который может достойно играть в матче АПЛ. Это я гарантирую.

В такой ситуации не может быть победителей. Мы играли, пытались играть в начале сезона, когда матчи других клубов переносили. Нас убивали, а нам говорили: "Не будьте такими наивными, если у вас столько отсутствующих футболистов, не выпускайте на поле детей".

А теперь мы добились переноса матча по существенным причинам, уж поверьте. Мы знаем, что поступили правильно. Мы сотрудничали с Футбольной ассоциацией Англии и АПЛ, изложили им причины. Думаю, мы были предельно честны", – сказал испанский специалист.

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