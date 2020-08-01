Артета - первый тренер "Арсенала" за 33 года, выигравший трофей в дебютном сезоне

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Артета - первый тренер "Арсенала" за 33 года, выигравший трофей в дебютном сезоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выиграл первый трофей на посту главного тренера.

Специалист стал первым тренером "канониров" за 33 года, кому удалось завоевать трофей в дебютном сезоне.

Ранее стало известно, что "Арсенал" обыграл "Челси" (2:1) и выиграл Кубок Англии. Для лондонского клуба это 14-й кубок страны в истории.

Последним, кому удавалось завоевать трофей с "Арсеналом в первом же сезоне был Джордж Грэм. Произошло это сезоне-1986/87.

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