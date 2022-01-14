Артета поделился мнением о частых удалениях Гранита Джаки

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Артета поделился мнением о частых удалениях Гранита Джаки

Фото: инстаграм Джаки\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением об очередном удалении швейцарского полузащитника команды Гранита Джаки, который получил прямую красную карточку за грубый фол в матче с "Ливерпулем" в полуфинале Кубка Лиги (0:0).

Это удаление стало для игрока уже пятым в составе английского клуба.

"Это красная карточка. Всегда защищаю своих футболистов. Но с такой статистикой это делать все сложнее.

Заверяю вас, что игрок хотел сделать все возможное в этом моменте.

То, что произошло в игре, – таков футбол. Если принимаешь решение на полсекунды позже – проигрываешь эпизод.

Нужно принять это. В футболе и в жизни бывают последствия, с которыми нужно мириться. Гарантирую вам, что намерения Гранита были самые лучшие", – сказал испанский специалист.

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