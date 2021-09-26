Артета поделился мнением о ситуации в "Арсенале"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета перед северолондонским дерби с "Тоттенхэмом" в рамках шестого тура АПЛ поделился мнением о ситуации в стане "канониров".

"Мы переживаем новый период нашей истории. Каждому клубу приходится проходить через различные отрезки, и за последние 18 месяцев мы прошли через серьезнейшую ситуацию с коронавирусом на фоне большой нестабильности в клубе в последние 2-3 сезона.

Нелегко перевернуть все с ног на голову и построить что-то невероятное, но я твердо верю в то, что это должно было произойти. Мы должны были пережить этот опыт, и это сделает нас намного сильнее.

Я чувствую, что происходит в этом клубе, и что происходит с его поклонниками и этим поколением футболистов «Арсенала», где каждый вовлечен в работу. Я думаю, это будет довольно мощный переход", — цитирует Артету Sky Sports.

Игра между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" пройдет сегодня, начало встречи запланировано на 18:30 (мск).

Напомним, что "канониры" набрали 6 очков за 5 первых туров и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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