Артета поделился планами "Арсенала" на зимнее трансферное окно

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Артета поделился планами "Арсенала" на зимнее трансферное окно

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

"Для начала необходимо, чтобы наши футболисты вернулись из лазарета. И тогда, может быть, мы совершим один-два трансфера, если найдем подходящих футболистов. Однако сейчас я беспокоюсь за то, что у нас не слишком много доступных игроков", - приводит слова Артеты Sky Sports.

После 20 туров "канониры" занимают в АПЛ 12-е место, имея в активе 24 очка.

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