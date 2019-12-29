Артета поделился планами "Арсенала" на зимнее трансферное окно
Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.
"Для начала необходимо, чтобы наши футболисты вернулись из лазарета. И тогда, может быть, мы совершим один-два трансфера, если найдем подходящих футболистов. Однако сейчас я беспокоюсь за то, что у нас не слишком много доступных игроков", - приводит слова Артеты Sky Sports.
После 20 туров "канониры" занимают в АПЛ 12-е место, имея в активе 24 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|20
|30
|6
|Вулверхэмптон
|19
|30
|7
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|8
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|19
|24
|13
|Бернли
|19
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13