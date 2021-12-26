Артета поделился впечатлениями от разгрома "Норвича"

Теги арсенал лондонмикель артета

Артета поделился впечатлениями от разгрома "Норвича"Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура АПЛ над "Норвичем" (5:0).

"Я очень рад. Очевидно, выигрывать на чужом поле непросто. Но мы доминировали с самого начала матча. По-настоящему впечатляющее выступление.

И коллективно, и индивидуально мы выступили прекрасно, а иначе победить 5:0 в гостях и невозможно.

Начало сезона выдалось тяжелым, но теперь мы забиваем больше мячей, потому что находимся в гораздо лучшем состоянии, чем прежде.

Все функционирует намного лучше, и это приводит к более качественным моментам для форвардов. Сейчас мы играем действительно эффективно", – сказал испанский специалист.

Также не пропустите: "Арсенал" уничтожил "Норвич" в АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в АПЛ

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов