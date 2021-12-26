Артета поделился впечатлениями от разгрома "Норвича"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от победы в матче 19-го тура АПЛ над "Норвичем" (5:0).

"Я очень рад. Очевидно, выигрывать на чужом поле непросто. Но мы доминировали с самого начала матча. По-настоящему впечатляющее выступление.

И коллективно, и индивидуально мы выступили прекрасно, а иначе победить 5:0 в гостях и невозможно.

Начало сезона выдалось тяжелым, но теперь мы забиваем больше мячей, потому что находимся в гораздо лучшем состоянии, чем прежде.

Все функционирует намного лучше, и это приводит к более качественным моментам для форвардов. Сейчас мы играем действительно эффективно", – сказал испанский специалист.

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