Артета подтвердил, что Джек Уилшер тренируется с "Арсеналом"
Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер поддерживает форму в расположении лондонской команды.
Наставник "канониров" Микель Артета подтвердил участие 29-летнего футболиста в тренировках.
"Я рад, что он работает с нами. Уилшер придаёт клубу особые чувства. Он приходит на тренировки с улыбкой на лице и очень старается. Талант Джека неоспорим. Некоторые футболисты говорили, что он лучший на тренировках. Мы здесь, чтобы поддержать его следующий шаг в карьере", - приводит слова Артеты The Sun.
Уилшер с лета является свободным агентом. Его последним клубом был "Борнмут". Англичанин также известен по выступлениям за "Арсенал", "Болтон" и "Вест Хэм".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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