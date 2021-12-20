Артета подтвердил, что Джек Уилшер тренируется с "Арсеналом"

Фото инстаграм Джека Уилшера

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер поддерживает форму в расположении лондонской команды.

Наставник "канониров" Микель Артета подтвердил участие 29-летнего футболиста в тренировках.

"Я рад, что он работает с нами. Уилшер придаёт клубу особые чувства. Он приходит на тренировки с улыбкой на лице и очень старается. Талант Джека неоспорим. Некоторые футболисты говорили, что он лучший на тренировках. Мы здесь, чтобы поддержать его следующий шаг в карьере", - приводит слова Артеты The Sun.

Уилшер с лета является свободным агентом. Его последним клубом был "Борнмут". Англичанин также известен по выступлениям за "Арсенал", "Болтон" и "Вест Хэм".

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