Артета подвел итоги победного матча "Арсенала" с "Вест Хэмом"

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Артета подвел итоги победного матча "Арсенала" с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился эмоциями после победного матча 2-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (2:1).

"Отлично, что получили три балла. Перед игрой я говорил, что матч будет сложный. Но мы и сами усложнили себе жизнь, так как совершили много потерь и дарили сопернику свободное пространство. Хорошо, тчо мы продолжили верить в себя и бороться" - цитирует Артету BBC.

В следующем туре "канониры" встретятся с "Ливерпулем". Матч состоится 28 сентября и начнется в 22:15 (мск).

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